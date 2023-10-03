Сенатор Северной Дакоты погиб в авиакатастрофе вместе с женой и двумя детьми

Член сената американского штата Северная Дакота Дуг Ларсен (Республиканская партия) Дуг Ларсен, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе в штате Юта. О смерти в письме сенаторам сообщил лидер большинства в сенате штата Дэвид Хог, передает Associated Press.

Как говорится в письме, политик с семьей навещал родственников в Скотсдейле (штат Аризона). Самолет разбился в штате Юта, куда он приземлялся для дозаправки.

Управление шерифа округа Гранд (штат Юта) ранее сообщало о крушении одномоторного самолета Piper без указания личностей жертв. Всего погибли четыре человека. Неизвестно, кто управлял самолетом.

Леонид Уварчев