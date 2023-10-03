Валерий Карпин огласил состав

Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина вызвал на октябрьский учебно-тренировочный сбор 29 игроков, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Сергей Волков («Краснодар»), Юрий Горшков, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков (все — «Крылья Советов»), Георгий Джикия («Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не был вызван в сборную в связи с небольшим количеством игрового времени и недавним восстановлением после болезни. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. 25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 9 по 16 октября. Сборная России 12 октября сыграет с командой Камеруна на домашнем стадионе московского «Динамо».

«РИА Новости», ТАСС