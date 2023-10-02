В Екатеринбурге до 7 октября ограничат движение на улицах Фурманова и Белинского

Специалисты ЕМУП «Водоканал» до 7 октября ограничат движение на ул. Фурманова и Белинского в Екатеринбурге для аварийного ремонта трубопровода диаметром в метр. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Будет перекрыта левая полоса по ул. Белинского в сторону Куйбышева и правая полоса по ул. Фурманова в сторону Машинной.

Напомним, четыре трамвая № 6, 19, 23 и 24 в Екатеринбурге изменят маршрут из-за ремонта трамвайных путей. Движение трамваев, курсирующих по улицам Бебеля и Донбасской, от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных», в обоих направлениях будет прекращено 14 по 16, с 21 по 23 и с 28 по 30 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00.

Ева Коршунова

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