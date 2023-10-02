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Коммерсантъ FM
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Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы начнут подавать тепло в здания столицы с 3 октября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы»,— сказал господин Бирюков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Заммэра заявил, что первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы и больницы. Параллельно отопление будет включаться в жилых домах и офисных зданиях, а затем — на торговых и промышленных предприятиях, добавил господин Бирюков.

Эрдни Кагалтынов

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