Школы и детские сады Петербурга перевели часть детей на дистант

Дистанционное обучение вернули для четырех классов в школах Санкт-Петербурга. Дети обучаются дома на фоне роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, передает «Фонтанка».

В городском комитете по образованию уточнили, что по состоянию на 2 октября 30 293 ребенка не ходят в школу из-за плохого самочувствия. Помимо этого, 10 219 детей остаются дома и не посещают детские сады. В одном из дошкольных образовательных учреждений одну из групп закрыли на карантин.

При этом еще 20 сентября получали образование с применением дистанционных технологий ученики 17 классов. На тот момент количество болеющих школьников превысило 38 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за период с 18 по 24 сентября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ возрос в Петербурге на 10,8%.

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