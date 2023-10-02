В Омской области обмолочено 82,5% площади пашни

В Омской области власти сообщили о финальном этапе уборочной кампании. Всего в регионе намолочено 1,9 млн тонн зерна, обмолочено 82,5% площади пашни. Масличных культур обмолочено на 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Уборочная кампания близится к завершению сразу в нескольких районах — Кормиловском, Марьяновском и Крутинском, а в Усть-Ишимском районе страда уже завершена»,– сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он также отметил, что собрано 363 тыс. тонн картофеля и 56,7 тыс. тонн овощей. Сена заготовлено 80% от плана.

«Многие районы уже засыпали весь резервный объем семян для очередной посевной кампании. В среднем по области этот показатель на сегодняшний день достиг 85%»,– сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий в Омской области погибли посевы на 50 тыс. га, еще около 250 тыс. га пострадали из-за нехватки влаги. В начале сентября сообщалось, что по итогам года в регионе ожидается валовый сбор зерна и зернобобовых в объеме около 2,7–2,8 млн тонн, в 2022 году было собрано более 2,9 млн тонн.

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Оксана Павлова