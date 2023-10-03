В Екатеринбурге открыли один из крупнейших строительных форумов 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге 3 октября официально отрылся один из крупнейших строительных форумов 100+TechnoBuild. Форум проходит в уральской столице уже в десятый раз. В этом году, по словам организаторов, проведут больше 200 секций и выступят более 700 спикеров.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии открытия заявил, что за прошедшие годы выставка проделала большой путь. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что главная цель форума —повышение качества жизни людей.

Мероприятие полностью занимает три павильона «Екатеринбург-Экспо». Его основная тема в этом году — «Строительство человечности».

5 октября на форуме 100+ TechnoBuild издательский дом «Коммерсантъ-Урал» совместно с коллегией адвокатов «Регионсервис» и администрацией Екатеринбурга проведет сессию «Редевелопмент исторических центров городов», где региональные и федеральные эксперты обсудят, с какими сложностями сталкиваются копании при работе со знаковыми историческими объектами.

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