В Екатеринбурге на форуме 100+ обсудят редевелопмент исторического центра города

На Международном форуме 100+ TechnoBuild обсудят какие сложности возникают у застройщиков при редевелопменте исторических центров городов. Тематическую сессию 5 октября проведет издательский дом «Коммерсантъ-Урал» на стенде администрации Екатеринбурга в павильоне №3 «Екатеринбург-Экспо» в 10.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сессии «Редевелопмент исторических центров городов» федеральные и региональные эксперты соберутся обсудить, с какими правовыми вопросами сталкиваются копании при работе со знаковыми историческими объектами, какие экономические аспекты важно решить при развитии исторического центра города, а также поделятся урбанистическими решениями для архитектурных объектов в крупных городах России.

Кроме того, представители городской администрации расскажут, что ждет исторические здания в центре уральской столицы и какие объекты застройщики начнут преобразовывать в ближайшее время.

Модератором встречи выступит руководитель практики недвижимости и строительства Коллегии адвокатов «Регионсервис», член комитета по административным процедурам ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Анна Жолобова.

Участие в конференции примут:

Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов;

Доцент МГУ, зампредседателя экспертного совета по совершенствованию законодательства в строительной сфере ассоциации НОСТРОЙ Леонид Бандорин (Москва);

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин (Екатеринбург);

Руководитель архитектурного бюро Arhinform Тимур Абдуллаев (Екатеринбург);

Заместитель министра строительства Наталья Старченкова (Омск);

Директор департамента имущества и корпоративной собственности, ГК «Галс-Девелопмент» Илья Рябов (Москва);

Руководитель департамента правового сопровождения инвестиционной деятельности ООО «Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент"» Марина Гнилоквас (Екатеринбург).

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild состоится в Екатеринбурге с 3 по 6 октября в десятый раз. Мероприятие займет три павильона «Екатеринбург-Экспо». Его основной темой станет «Строительство человечности».

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