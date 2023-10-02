Представители малого бизнеса в Петербурге повысили зарплату в вакансиях на 13%

Соискателям при трудоустройстве в компании малого бизнеса Санкт-Петербурга предлагают заработную плату на 13% больше, чем за прошлый год. Соискатели могу занять места с доходом от 68 тыс. рублей в месяц, указали в пресс-службе hh.ru.

Аналитики площадки по поиску работы совместно с сотрудниками сервиса Calltouch и банка «Точка» проанализировали положение на рынке труда в 2023 году. Положительная динамика второго квартала текущего года относительно аналогичного временного отрезка прошлого года наблюдается среди оборотов российского бизнеса по 20 отраслям. В лидерах интернет-магазины (+63%), так как жители России стали чаще покупать вещи именно там.

В сравнении данных по уровню предлагаемой при трудоустройстве зарплаты первую строчку занимает малый бизнес. Предлагаемые в вакансиях суммы за месяц работы возросли по результатам второго квартала 2023 года на 13% (с 60,3 тыс. рублей до 68,2 тыс. рублей) относительно аналогичного периода 2022 года. За ним идет средний бизнес (+11%), замыкает тройку микробизнес (+10%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за год на 56% вырос спрос на специалистов-атомщиков.

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