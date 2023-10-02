Минфин выплатил купон на 20,9 млрд руб. по евробондам с погашением в 2030 году

Министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий 20,9 млрд руб. для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Владимира Путина от 9 сентября 2023 года, которым был утвержден временный порядок исполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Согласно документу, Россия направляет в небанковскую кредитную организацию заявление об открытии счета типа «И» в рублях на имя иностранного держателя облигаций. При этом счет может быть открыт на имя сразу нескольких иностранных депозитариев.

Далее выплаты передаются держателям еврооблигаций, права которых учитываются самим расчетным институтом или его депонентами. В таком случае передача выплат в иностранной валюте будет осуществляться за счет средств в той валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарубежных инвесторов послали на счета "И"».