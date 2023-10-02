«Есть сомнения в рядах западных партнеров»

В Кремле скептически оценивают перспективы прекращения западной помощи Украине. Как известно, США не включили данный пункт во временный бюджет, который утвердили 1 октября. В свою очередь, ЕС официально заверил Киев в дальнейшей поддержке, несмотря на то, что главы МИД сообщества не смогли согласовать военную помощь Украине на €5 млрд в 2024 году. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западное финансирование неизбежно продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не поверил Америке. И не оценил усилия, в частности, представителей Республиканской партии, отказать Украине в дальнейшем финансировании. В Конгрессе продолжаются бюджетные баталии — чтобы избежать шатдауна, там приняли компромиссный законопроект, который позволит продолжить работу правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября.

Но вот Киеву в деньгах отказали — этот пункт из документа вычеркнули. Однако президент Джо Байден обещал не оставить партнера без необходимой ему помощи. Пресс-секретарь президента России отметил, что это «временное явление, и, конечно, США продолжат свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую». Дмитрий Сергеевич также подверг обструкции такое понятие, как пророссийский политик в Европе.

Это к тому, что в Словакии победил на выборах Роберт Фицо, который выступает за конструктивные отношения с Москвой. С точки зрения Кремля, пророссийский — это абсурд. Есть лидеры, которые защищают интересы и суверенитет своих стран. Тем не менее можно выделить определенную категорию близких РФ руководителей.

Это венгерский премьер Виктор Орбан, упомянутый Фицо. Непонятно насчет Дональда Трампа, но, наверное, он тоже в той или иной степени попадает в данную категорию. Хотя вроде бы все президенты и премьеры клянутся защищать суверенитет и интересы своих стран. Не будем спорить и дискутировать — нет так нет.

К чему все это? Заметно, что есть в рядах западных партнеров сомнения относительно дальнейшей поддержки украинского союзника. И, что особенно важно, это не просто изменения настроений, это подкреплено общественным мнением — голосами избирателей. Собственно, это мы и увидели в Словакии и даже в Америке, где также происходят серьезные подвижки.

Чего же все-таки ждать? А вот здесь можно согласиться с Дмитрием Песковым.

Для Запада поддержка независимой Украины — дело принципа. И абсолютно неважно, кто будет у власти. Но условия предоставления помощи меняются — требования ужесточаются, и это не может нравиться офису Владимира Зеленского.

Но должно понравиться западному избирателю, по крайней мере, его можно как-то успокоить, мол, ни доллара из его кармана не пропадет. Да, в западном мире принято считать, что государство — это налогоплательщики, то есть население, народ.

Теперь что касается политиков не пророссийских, а которые защищают суверенитет своих стран. Брюссель официально подтвердил, что продолжит поддерживать Украину. А глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о большом Евросоюзе от Лиссабона до Луганска. К слову, раньше говорили о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но вот почти 13 лет уже прошло со дня появления этой популярной тогда идеи. И пророссийские политики в Европе, как мы видим, это абсурд в той или иной степени.

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