«Думская»: одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого

По результатам электронного голосования о переименовании 39 топонимов в Одессе голосующие выступили против переименования площади имени русского писателя Льва Толстого в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима, сообщает одесская газета «Думская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь им. Льва Толстого в Одессе

Фото: Serg Smith / Wikipedia Площадь им. Льва Толстого в Одессе

Фото: Serg Smith / Wikipedia

Кроме того, участники голосования не поддержали переименование переулка, названного в честь русских промышленных инженеров Ефима и его сына Мирона Черепановых, на переулок Резервный, добавила газета. Остальные предложенные переименования одесситам понравились.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистического режима и его символики. В рамках этого закона в июне в Одессе решили переименовать улицы Новомосковскую, Бородинскую, Курскую, Воронежскую, Чапаева.