ООО «Черноморская форель» оштрафовано за нарушения при оформлении турецких рабочих

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении ООО «Черноморская форель» к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан, информация опубликована в картотеке суда. Общая сумма штрафа, назначенная компании, составляет 2 млн руб.

По данным суда, на объекте ООО «Черноморская форель» работали десять граждан Турецкой Республики, которые осуществляли монтаж оборудования для разведения рыбы (оборудование было поставлено турецкой компанией Galipoglu Plastik). Проверка, проведенная полицией, установила, что турецкие рабочие не были поставлены на миграционный учет, принимающая сторона не приняла меры по медицинскому обеспечению иностранных граждан. Руководство ООО «Черноморская форель» не признало вину в нарушении миграционного законодательства и обратилось в суд, утверждая, что обязанность зарегистрировать турецких рабочих, по мнению заявителя, лежит на индивидуальном предпринимателе, который предоставлял им жилье в гостевом доме. Кроме того, представители ООО «Черноморская форель» ссылались на то, что их компания не заключала трудовой договор с турецкими рабочими, все они являлись сотрудниками Galipoglu Plastik.

Арбитражный суд Краснодарского края не нашел оснований для отмены постановления МВД о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, сочтя вину ООО «Черноморская форель» доказанной.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар