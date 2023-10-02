Врио главы администрации Всеволожского района назначена Анна Комарницкая

Во Всеволожском районе выбрали нового временно исполняющего полномочия главы администрации. Со вторника, 3 октября, обязанности экс-главы Андрея Низовского будет выполнять его Анна Комарницкая, которая отвечала в администрации за экономические и имущественные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Всеволожского района Фото: Пресс-служба администрации Всеволожского района

Такое решение было принято на внеочередном заседании совета депутатов, сообщили 2 октября пресс-службе районной администрации.

Напомним, что экс-глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ушел в отставку 20 сентября.

По информации 47news, причиной отставки сам чиновник назвал необходимость заняться состоянием здоровья. Другие СМИ называют и другие версии.

Господин Низовский был назначен на должность главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 20 октября 2016 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя управления «Росреестра» по Ленинградской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главе Сертолова Юрию Ходько предъявили обвинение в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей.

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