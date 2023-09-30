Главе Сертолова Юрию Ходько предъявили обвинение в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей

Басманный районный суд Москвы арестовал до 13 ноября 2023 года бывшего главу администрации города Сертолово в Ленинградской области Юрия Ходько, сообщает пресс-служба суда.

В отношении Ходько возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершённое группой лиц с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Ранее, 27 сентября, по делу были задержаны заместитель главы Сертолово Надежда Рудь и бывший руководитель товарищества собственников недвижимости (ТСН) «СНТ Васильевка» Елена Блистанова.

По версии следствия, с 2013 по 2019 год они в три раза незаконно увеличили площадь «Васильевки», застроенной элитными коттеджами, похитив земли Минобороны, а средства от продажи новых участков присвоили. Ущерб от действий фигурантов, по версии СКР, может составлять сотни миллионов рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 27 сентября, в здании администрации Сертолово прошли обыски. Тогда стало известно, что господин Ходько на рабочем месте не появился. Журналисты выяснили, что 26 сентября чиновник попал в сертоловскую больницу с диагнозом «гипертонический криз» и был помещен в отделение реабилитации.

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