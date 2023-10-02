Дело экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова о хищении 156 млрд руб. передано в суд

Генпрокуратура утвердила уголовное дело в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова о хищении более чем 156 млрд руб. Рассматриваться оно будет в Хамовническом районном суде Москвы в отсутствие Георгия Беджамова — он находится в Великобритании. России в его выдаче было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Беджамов в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Георгий Беджамов в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере), говорится в сообщении.

По версии следствия, Георгий Беджамов (с февраля 2016 года находится в международном розыске) и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств банка. В состав группы также вошли вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева.

Следствие утверждает, что вначале они привлекали в банк крупных клиентов, а потом организовали выдачу их средств в качестве кредитов более чем 150 организациям, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. В общей сложности с апреля 2009 года по декабрь 2015 года им удалось присвоить 156 млрд руб.

В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы. В августе того же года Мосгорсуд сократил ее срок до восьми с половиной лет. Заместителя Ларисы Маркус Екатерину Глушакову приговорили к четырем годам. В отношении других участников преступной группы уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом суде.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Банкир не избежал банкротства».