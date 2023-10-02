С челябинского правительства хотят взыскать 412 млн рублей долга АИР

Конкурсный управляющий АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР) Алексей Пивоваров направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам организации правительства региона, министерства экономического развития, а также 11 человек, включая бывших губернатора Бориса Дубровского и замглавы области Руслана Гаттарова. Размер заявленного солидарного взыскания превышает 412 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

По мнению конкурсного управляющего к солидарной ответственности по долгу в 412 млн руб. также необходимо привлечь бывшего главу минэкономразвития области Сергея Смолникова, экс-директора АИР Анатолия Лобко, бывших членов наблюдательного совета агентства Евгения Тефтелева, Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Александра Гончарова. Еще одного экс-члена наблюдательного совета Константина Захарова управляющий просит привлечь по долгам в размере 352,5 млн руб., а экс-директора АИР Алексея Бобова – 8 млн руб. Заявление пока не принято судом к рассмотрению.

Как сообщал «Ъ-южный Урал», в сентябре 2022 года арбитражный суд признал банкротом подведомственное минэкономразвития региона АНО «АИР Челябинской области» из-за долга перед УФНС на сумму 411,6 млн руб. Конкурсный управляющий пытался оспорить несколько сделок компании, в том числе по безвозмездной передаче 131 квартиры общей стоимостью 393 млн руб. правительству и министерству имущества региона. Однако суды первой и апелляционной инстанции признали сделки законными.

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