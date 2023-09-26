Суд не отказывается от подарков

Апелляционный суд признал законной передачу в 2017 году Агентством инвестиционного развития (АИР) Челябинской области областному правительству 131 квартиры и 1 млрд руб. Соответствующие договоры дарения пытался оспорить конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров. Ранее суд первой инстанции признал сделки по безвозмездной передаче денег и имущества законными, признав, что они не нанесли вреда кредиторам должника. Эксперты считают решения судов двух инстанций по делу обоснованными, отмечая, что у истца не было возможности обжаловать сделки по заявленным основаниям.
В рамках сделок была передана 131 квартира
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в признании недействительными сделок по передаче АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 131 квартиры правительству региона. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел и на «Федресурсе».
Сделки обжаловал конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров. Он просил признать недействительными два договора дарения 131 квартиры, подписанные в 2017 году между АИР и министерством имущества региона, которое действовало от имени Челябинской области. В связи с этим конкурсный управляющий указывал на необходимость вернуть в конкурсную массу АИР недвижимость или 393,7 млн руб. Также он оспаривал два договора дарения денежных средств агентства на общую сумму более 1 млрд руб. Челябинской области в лице министерства финансов региона, заключенные в 2017–2018 годах.
Истец указывал, что в результате односторонних сделок в пользу учредителя — Челябинской области — должник лишился недвижимости и средств, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности, сформированной как раз в этот период.
По мнению Алексея Пивоварова, фактически сделки прикрывали изъятие учредителем имущественного взноса у должника. Позицию конкурсного управляющего поддержало УФНС по региону.
Представители ответчиков по сделкам о дарении — министерства имущества, экономического развития и правительства области — в суде ссылались на то, что по закону о банкротстве для оспаривания сделок истек трехгодичный исковой срок, а на момент их совершения у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности. Минэкономразвития поясняло, что под видом договоров дарения агентство вернуло средства предоставленной ему бюджетной целевой субсидии.
В июле этого года в удовлетворении названных требований конкурсного управляющего АИР отказал Арбитражный суд Челябинской области. Суд признал, что тот привел общегражданские основания для оспаривания сделок, а не специальные по Закону о банкротстве.
Также первая инстанция пришла к выводу, что АИР как некоммерческая организация была привлечена для решения «социально значимой и острой проблемы» — обеспечения жильем сотрудников сферы культуры, а вреда указанными сделками дарения «кредиторам должника причинено не было».
АИР входило в структуру минэкономразвития Челябинской области. Агентство было создано в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. В сентябре 2022 года арбитражный суд по заявлению самого АИР открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов включены только требования УФНС по региону на сумму 411,6 млн руб. Спорные квартиры АИР получило от АО «ЮУ КЖСИ» в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. Затем эту недвижимость АИР подарило управделами губернатора и правительства области. Большинство квартир (110) находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Их в качестве служебного жилья региональные власти выдавали сотрудникам бюджетных учреждений, в том числе театров.
Советник консалтинговой компании «Аверта групп» Анна Фридрихсен считает судебные акты первой и второй инстанций по делу обоснованными. «В части оспаривания договоров дарения 131 квартиры можно сказать, что это классический пример попытки выйти из орбиты специальных норм об оспаривании сделок в банкротстве, которые имеют приоритет над общими нормами. И тот факт, что управляющий пропустил срок исковой давности, или сделка была совершена за пределами периода, установленного банкротным законодательством, не дает возможность оспаривать ее по общегражданским основаниям»,— поясняет Анна Фридрихсен.