Суд не отказывается от подарков

Апелляционный суд признал законной передачу в 2017 году Агентством инвестиционного развития (АИР) Челябинской области областному правительству 131 квартиры и 1 млрд руб. Соответствующие договоры дарения пытался оспорить конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров. Ранее суд первой инстанции признал сделки по безвозмездной передаче денег и имущества законными, признав, что они не нанесли вреда кредиторам должника. Эксперты считают решения судов двух инстанций по делу обоснованными, отмечая, что у истца не было возможности обжаловать сделки по заявленным основаниям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках сделок была передана 131 квартира

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В рамках сделок была передана 131 квартира

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в признании недействительными сделок по передаче АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 131 квартиры правительству региона. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел и на «Федресурсе».

Сделки обжаловал конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров. Он просил признать недействительными два договора дарения 131 квартиры, подписанные в 2017 году между АИР и министерством имущества региона, которое действовало от имени Челябинской области. В связи с этим конкурсный управляющий указывал на необходимость вернуть в конкурсную массу АИР недвижимость или 393,7 млн руб. Также он оспаривал два договора дарения денежных средств агентства на общую сумму более 1 млрд руб. Челябинской области в лице министерства финансов региона, заключенные в 2017–2018 годах.

Истец указывал, что в результате односторонних сделок в пользу учредителя — Челябинской области — должник лишился недвижимости и средств, которые могли пойти на погашение налоговой задолженности, сформированной как раз в этот период.

По мнению Алексея Пивоварова, фактически сделки прикрывали изъятие учредителем имущественного взноса у должника. Позицию конкурсного управляющего поддержало УФНС по региону.

Представители ответчиков по сделкам о дарении — министерства имущества, экономического развития и правительства области — в суде ссылались на то, что по закону о банкротстве для оспаривания сделок истек трехгодичный исковой срок, а на момент их совершения у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности. Минэкономразвития поясняло, что под видом договоров дарения агентство вернуло средства предоставленной ему бюджетной целевой субсидии.

В июле этого года в удовлетворении названных требований конкурсного управляющего АИР отказал Арбитражный суд Челябинской области. Суд признал, что тот привел общегражданские основания для оспаривания сделок, а не специальные по Закону о банкротстве.

Также первая инстанция пришла к выводу, что АИР как некоммерческая организация была привлечена для решения «социально значимой и острой проблемы» — обеспечения жильем сотрудников сферы культуры, а вреда указанными сделками дарения «кредиторам должника причинено не было».

АИР входило в структуру минэкономразвития Челябинской области. Агентство было создано в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. В сентябре 2022 года арбитражный суд по заявлению самого АИР открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов включены только требования УФНС по региону на сумму 411,6 млн руб. Спорные квартиры АИР получило от АО «ЮУ КЖСИ» в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. Затем эту недвижимость АИР подарило управделами губернатора и правительства области. Большинство квартир (110) находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Их в качестве служебного жилья региональные власти выдавали сотрудникам бюджетных учреждений, в том числе театров.

Советник консалтинговой компании «Аверта групп» Анна Фридрихсен считает судебные акты первой и второй инстанций по делу обоснованными. «В части оспаривания договоров дарения 131 квартиры можно сказать, что это классический пример попытки выйти из орбиты специальных норм об оспаривании сделок в банкротстве, которые имеют приоритет над общими нормами. И тот факт, что управляющий пропустил срок исковой давности, или сделка была совершена за пределами периода, установленного банкротным законодательством, не дает возможность оспаривать ее по общегражданским основаниям»,— поясняет Анна Фридрихсен.

Михаил Бычков