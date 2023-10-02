«Аэрофлот» ввел компенсацию задержек рейсов милями программы лояльности

Начиная с сегодня, 2 октября, «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) будет компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Как уточнила пресс-служба, мили начислят в случае задержки рейса по вине авиакомпании.

При задержке рейса от 2 до 4 часов «Аэрофлот» начислит 2 тыс. миль, от 4 до 8 часов — 3 тыс. миль, от 8 часов — 4 тыс. миль.

«Если номер участника указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой ''Задержка рейса''»,— сообщили в авиакомпании.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в августе говорил, что новые правила программы лояльности будут действовать для всех авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлота» — перевозчиков «Россия» и «Победа».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Мили приложатся к компенсации».

Лусине Баласян