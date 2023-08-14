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Коммерсантъ FM
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Мили приложатся к компенсации

Каким образом «Аэрофлот» будет начислять бонусы за задержку рейсов

«Аэрофлот» изменит свою программу лояльности. Компания будет автоматически начислять пассажирам мили при задержке рейсов в дополнение к денежной компенсации, которая положена по закону. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью «Ведомостям». Нововведения обещают внедрить в 2023 году. В частности, если рейс задержат на срок от двух до четырех часов, пассажиру начислят 2 тыс. миль. Никаких подтверждающих документов предоставлять не придется, нужно лишь зарегистрироваться в сервисе.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это позволит повысить лояльность текущих клиентов, при этом расходы компании на инновации вряд ли будут большими, говорит главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«Вряд ли можно сказать, что это будут какие-то большие затраты. Мили —это же не деньги, а просто внутренние баллы, которые конвертируются в обязательство авиакомпании перевезти пассажира, и при этом пассажир еще должен заплатить сборы.

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Опять же учитывая то, что в 2023 году стоимость билетов в милях по некоторым из направлений увеличилась, то в принципе авиакомпании это не стоит практически ничего, а при этом она получает очень хороший имиджевый посыл: пассажиру приятно, что он получает какую-то моральную компенсацию. Например, раньше мили обычно начислялись за какие-то неудобства на борту, допустим, кресло плохо откидывается или сломана система развлечений, или еще что-то подобное. Пишешь заявку, и тебе начисляют мили в качестве извинения».

Новые правила программы лояльности будут действовать также для других компаний, которые входят в группу «Аэрофлота» — перевозчиков «Россия» и «Победа». В 2024 году пассажиры смогут покупать билеты за мили и на рейсы лоукостера. Компенсация бонусами поможет снизить и негатив от задержек рейсов, отметил председатель Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Программа лояльности была рассчитана на разные категории пассажиров. Например, на тех, кто часто летал за рубеж "Аэрофлотом", а сейчас у многих участие в программе резко сократилось из-за снижения числа зарубежных рейсов, они уже не могут набрать перелетов для элитных бонусных уровней: серебряного, золотого и платинового. С другой стороны, авиакомпания "Аэрофлот" стоит сейчас перед многими вызовами, это и задержки рейсов, например, за счет каких-то проблем с бортами. Такое случается чаще, чем до введения санкций.

Думаю, "Аэрофлот" отреагировал на изменение суммы компенсации, штрафа со стороны авиакомпании за задержку вылета. Теперь это не 25 руб., а 100 руб. за час — тоже не слишком много, но все-таки уже какая-то сумма, которую пассажир может требовать. Правильные действия со стороны авиакомпании — автоматически возвращать пассажирам, имеющим бонусные карты, эти деньги и еще дополнительные баллы. Потому что дополнительная бюрократия, когда пассажир заполняет заявления о задержке рейса или выдачи багажа — это затраты».

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В этом году «Аэрофлот» уже менял свою бонусную программу. Например, компания повысила стоимость премиальных билетов, которые можно купить за счет миль. Сильнее всего цены выросли на международных направлениях. В частности, как писал портал TourDom.ru в мае, за перелет из Москвы в Анталью в бизнес-классе раньше участники бонусной программы платили 15 тыс. баллов, а сейчас он обойдется в 60 тыс. В то же время «Аэрофлот» смягчил условия получения элитных уровней программы лояльности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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