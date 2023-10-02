В Республике Кот-д’Ивуар откроется центр образования ЯГПУ

В Методистском университете Республики Кот-д’Ивуар создадут Центр открытого образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Соответствующее соглашение подписали ректор ЯГПУ Михаил Груздев и президент африканского университета Рене Ньялега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Груздев//«Вконтакте» Фото: Михаил Груздев//«Вконтакте»

Подписание соглашения состоялось в ходе визита делегации Методистского университета из Республики Кот-д’Ивуар в эти выходные. По словам господина Груздева, центр откроется 9 октября. К этому времени в Кот-д’Ивуар приедут преподаватели из ярославского университета. На протяжении нескольких месяцев они будут преподавать иностранцам русский язык.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что преподаватели Ярославского государственного педагогического университета будут обучать русскому языку жителей африканских стран Ганы и Кот-д’Ивуара. Соглашение об этом подписали 28 февраля с университетом Ганы.

Алла Чижова