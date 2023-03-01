Ярославские педагоги будут преподавать русский язык в Гане и Кот-д’Ивуаре

Преподаватели Ярославского государственного педагогического университета будут обучать русскому языку жителей африканских стран Ганы и Кот-д’Ивуара, рассказал «Ъ-Ярославль» ректор вуза Михаил Груздев. Соглашение об этом 28 февраля подписано с университетом Ганы, ожидается подписание с университетом Кот-д’Ивуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения о сотрудничестве между ЯГПУ и Университетом Ганы

Фото: ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Подписание соглашения о сотрудничестве между ЯГПУ и Университетом Ганы

Фото: ЯГПУ им.К.Д.Ушинского

Таким образом ярославский университет выполняет указ президента о продвижении русского языка и русской культуры в дружественных странах. Инициатива принадлежит самому вузу, который нашел новых партнеров в Африке.

«Это страны, где раньше большого интереса к русскому языку не было. Сейчас мы видим этот интерес и движемся с добрыми намерениями. Планируем уже в этом году создать Центры открытого образования, где студенты и молодежь будут проходить начальный курс русского языка — это 140-150 часов»,— рассказал «Ъ-Ярославль» ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.

Планируется, что в каждую страну отправятся по два педагога ярославского вуза сроком на два-три месяца.

Антон Голицын