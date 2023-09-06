Объем погрузки на железных дорогах в Петербурге вырос на 7,6%

Погрузка на железных дорогах сети РЖД в Санкт-Петербурге за восемь месяцев 2023 года составила 4,2 млн тонн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Больше всего в январе – августе грузили зерно — 72,9 тыс. тонн (+12%), железную и марганцевую руду — 11 тыс. тонн (рост в 6,4 раза), строительных и лесные грузы — 67,4 тыс. тонн (+4,8%) и 6,2 тыс. тонн (рост в 2,6 раза) соответственно.

При этом объем погрузки черных металлов за 8 месяцев снизился на 3% и составил 424,9 тыс. тонн.

За август на станциях Петербурга погрузили 503,1 тыс. тонн различных грузов, что на 7,5% превысило показатель августа прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге объемы погрузки на железнодорожном транспорте в июле снизились на 5%.

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