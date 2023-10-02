Японский посадочный модуль SLIM вышел на переходную орбиту на пути к Луне

Японский посадочный модуль для исследования Луны SLIM успешно вышел на переходную орбиту на пути к естественному спутнику Земли, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. Модуль, отправленный к Луне 7 сентября, стал первым запущенным Японией подобным аппаратом.

«SLIM завершил фазу околоземной орбиты и изменил свою орбиту, чтобы направиться к Луне в 2:40 утра 1 октября 2023 года, завершив переход к фазе перехода Луны»,— рассказали в агентстве. Там уточнили, что аппарат в настоящее время находится «в нормальном состоянии».

Предполагается, что в ближайшее время данные экспедиции модуля SLIM будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 («Артемида-1»). В задачи миссии входит отработка технологии мягкой посадки на поверхность небесного тела в условиях слабой гравитации. Помимо этого при помощи установленного на модуле оборудования планируется изучить содержание металлов в лунном грунте.

Япония стала пятой страной, успешно отправившей модуль на Луну. До этого подобное сделать удавалось лишь США, СССР, Индии и Китаю.

Александр Кислов