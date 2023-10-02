Больше 17 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 25 сентября по 1 октября заболели ОРВИ почти 17,5 тыс. жителей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Данный показатель оказался на уровне прошлой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом 65% случаев пришлось на детей в возрасте до 14 лет, а наиболее высокие показатели отмечаются у детей в возрасте с 0 до 2 лет и с 3 до 6 лет. В результате высокой заболеваемости образовательный процесс полностью приостановили в одном дошкольном учреждении. Частично не учатся в 40 классах в 26 общеобразовательных учреждениях, а также в 29 группах в 21 дошкольном учреждении.

Напомним, что из-за роста заболеваемости ОРВИ вводится запрет на посещение пациентов в стационаре Первой Республиканской клинической больницы в Ижевске, а также на присутствие родственников в Перинатальном центре при выписке молодых мам.