Посещение пациентов и молодых мам запретили в Первой РКБ в Ижевске

В Удмуртии сегодня, 2 октября, из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом вводится запрет на посещение пациентов в стационаре Первой Республиканской клинической больницы, а также на присутствие родственников в Перинатальном центре при выписке молодых мам. Как сообщает пресс-служба учреждения, исключение составит порядок посещений родственниками реанимационных отделений больницы. в целях недопущения распространения инфекции в стационарные отделения сообщаем:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, пациентам напоминают о необходимости строгого соблюдения стационарного режима. Таким образом, исключаются прогулки по территории 1 РКБ.