«Брусника» начала готовить к сносу недостроенный БЦ в центре Екатеринбурга

Уральский девелопер «Брусника» начал подготавливать недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в центре Екатеринбурга к демонтажу. Сейчас возле недостроенного высотного здания трудятся рабочие. Напомним, застройщик выкупил 18-этажный недострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге у банка «Открытие» почти за 1 млрд руб. Девелопер не планирует эксплуатировать существующее здание.

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«Сейчас идет подготовка к демонтажу здания. Работы по сносу "Карнеола" планируем начать уже в октябре 2023 года»,— прокомментировали в пресс-службе застройщика. Концепция нового здания, которое появится на месте БЦ, сейчас находится в проработке.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», рядом с недостроем на ул. Розы Люксембург, 30 «Брусника» планируют построить жилой комплекс. В компании отмечают, что все проекты, которые девелопер планирует построить в квадрате улиц Малышева — Розы Люксембург — Карла Маркса — Горького, объединят одной архитектурной идеей.

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