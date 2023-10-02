В Екатеринбурге с воинскими почестями похоронят экс-главу свердловского УМВД

В Екатеринбурге похоронят бывшего главу ГУВД по Свердловской области Владимира Воротникова. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Прощание с ним состоится 4 октября в Храме на Крови, а похоронят экс-силовика на Широкореченском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,— отметил полковник Горелых.

О смерти Владимира Воротникова стало известно накануне, 1 октября. Генерал-лейтенант милиции в отставке скончался на 74-м году жизни. Службу в органах внутренних дел он начал в 1970 году, а впоследствии дважды возглавлял свердловское управление МВД. На пенсию господин Воротников вышел в 2006 году. В 2009 году он был назначен почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.

Илья Смирнов, Екатеринбург