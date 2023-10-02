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СК «Возрождение» обжаловала итоги аукциона на проведение КРТ в Ленинском районе

Нижегородская строительная компания «Возрождение» подала в региональное управление ФАС РФ жалобу на результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Уведомление о подаче жалобы появилось на сайте торгов. Речь идет об участке в 13,7 га в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов и реки Ржавки.

При подготовке к аукциону заявка СК «Возрождение» была отклонена. Компания решила обжаловать это решение конкурсной комиссии. Суть жалобы на сайте торгов не раскрывается. ФАС рассмотрит ее 3 октября в дистанционном режиме. До рассмотрения жалобы организатор торгов ( ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области») не имеет права заключать договор с организацией, победившей на конкурсе.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», победителем торгов на право заключения договора КРТ в Ленинском районе стало нижегородское ООО «Специализированный застройщик "Проект-С-35"» (Нижний Новгород). Компания была учреждена в конце августа структурами крупной девелоперской группы «Самолет». Стартовая цена аукциона составила 18,44 млн руб. «Проект-С-35» увеличило ее до 190,8 млн руб.

Андрей Репин

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