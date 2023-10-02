Арбитраж рассмотрит иск Петербургского тракторного завода к Bosch 18 октября

Петербургский тракторный завод подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к немецкой «дочке» Bosch Rexroth AG — «Бош Рексрот». Первое заседание назначено на 18 октября заседание ,рассказал генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков в интервью «Ведомости Северо-Запад».

По словам господина Серебрякова, Bosch перестала поставлять заводу элементы гидравлики, что нанесло предприятию ущерб. Он отметил, что встречный иск равен сумме иска Bosch. В заявлении разложены затраты и претензии к немецкой компании за издержки, которое понесло предприятие.

Напомним, что в августе 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской «дочки» Bosch к Петербургскому тракторному заводу, обязав последний выплатить 3,76 млн евро долга по оплате поставленной продукции и 177,6 тысяч евро неустойки за просроченный платеж.

Тогда директор по правовым вопросам ПТЗ Сергей Дерябин заявил, что петербургское предприятие не удовлетворено решением суда и будет подавать апелляцию.

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