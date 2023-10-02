Новороссийский морской торговый порт просит НБК освободить земельный участок

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) пытается через суд обязать АО «Национальную башенную компанию» (НБК) освободить земельный участок на улице Сакко и Ванцетти, д. 36-а, сообщается на сайте краевого арбитражного суда. Согласно кадастровой карте, на данной территории расположены гаражи для обслуживания автотранспортного подразделения НМТП.

Истец также просит ответчика привести участок в первоначальное состояние в связи с прекращением у него права пользования земельным участком, а также взыскать сумму арендной платы за время пользования земельным участком в размере 501,8 тыс. руб.

В середине сентября Арбитражный суд Кубани оставил исковое заявление ПАО «НМТП» без движения, поскольку оно подано с нарушениями норм АПК РФ. Истцу предложено устранить недочеты до 18 октября, в том числе обосновать подсудность спора Арбитражному суду Краснодарского края с учетом действия договора аренды и регистрации ответчика.

Весной 2022 года стало известно, что «Вымпелком» (бренд «билайн») продал Национальную башенную компанию (управляет около 15,4 тыс. вышек) оператору сотовой инфраструктуры «Сервис-Телекомом». Согласно сведениям «Ъ», сумма сделки составила 70,65 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Итерфакс», АО «Национальная башенная компания» было зарегистрировано в 2016 году в Красногорске Московской области. Основной вид деятельности – аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Выручка общества по итогам 2022 года составила 9 млрд руб., чистая прибыль – 740,3 млн руб.

Наталья Решетняк

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