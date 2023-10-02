10-й тур Российской премьер-лиги принес поклонникам футбола сразу несколько неожиданностей. Действующий чемпион страны «Зенит» уступил на выезде «Оренбургу» (1:3), а «Спартак» крупно проиграл в Самаре клубу «Крылья Советов» (0:4). «Динамо» потеряло очки в Грозном, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1). Лидирует в турнирной таблице чемпионата по-прежнему «Краснодар». За развитием событий в матчах 10-го тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Рубин» Фото: ФК «Рубин»

Футбольные эксперты, делая свои прогнозы, очень часто говорят о том, что золото обычно выигрывают те клубы, которые стабильно берут очки в матчах с командами ниже классом. В текущем сезоне РПЛ это пока делает только «Краснодар». Треть чемпионата позади, а южане ни разу не проиграли, пропустив всего три мяча и забив 16. В этот раз на выезде обыгран «Рубин» — 2:0. И «Краснодар» все чаще называют реальным претендентом на чемпионство.

Правда, многое может измениться во время долгой зимней паузы. А пока конкуренты команды Владимира Ивича ошибаются — «Зенит» уступил в Оренбурге (1:3). После матча бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин даже порадовался тому, что это произошло:

«В любом случае недоброжелатели "Зенита" бы обрадовались, если бы он победил "Оренбург", сказав, что эта команда никогда не борется. Если с этого ракурса подходить, то, может быть, и неплохо, что "Оренбург" первый раз обыграл "Зенит", по-моему, вообще в истории».

Дело в том, что в кулуарах «Оренбург» частенько называли фарм-клубом «Зенита», так как обе команды финансирует «Газпром». Не говоря уже о «странных» трансферах между клубами. Так что потеря «Зенитом» очков — точно неожиданность, только вот разговоров об отношениях команд от этого, скорее всего, меньше не станет. Возможно, даже наоборот. Ведь полностью избавиться от шлейфа историй, когда игрок стоимостью в €2-€3 млн приобретается «Зенитом» за несколько десятков тысяч рублей, сложно.

Но это дела минувших дней, а в этот раз все-таки будут говорить об игровых проблемах «Зенита», хотя поражение действующего чемпиона точно останется в тени того, что произошло со «Спартаком» в Самаре. Красно-белые горели (0:2) уже к 26-й минуте. Казалось, после такого начала гости должны проснуться, но нет. Под занавес встречи счет стал просто неприличным.

Похоже, теперь разговоры об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вспыхнут с новой силой. Что произошло с народной командой в Самаре пытался понять бывший игрок красно-белых Эдуард Мор:

«"Крылья" были легкие, бежали, были мотивированы. "Спартак" мне показался каким-то уставшим. Здесь вся команда сыграла явно ниже своих возможностей, и в первую очередь именно в движении, в агрессии, может быть, даже в желании».

«Крылья Советов» же взлетели высоко и сейчас закрепились на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера — "Краснодара" — всего на три очка. Результативность команды может впечатлить кого угодно — 25 мячей в 10 матчах. Но после финального свистка опытный наставник самарского клуба Игорь Осинькин говорил о том, что нужно удержать игроков от эйфории:

«Нам с тренерским штабом сейчас очень важно найти какие-то слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам нужно прибавлять, нам есть чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед».

Вперед «Самара» смотрит с надеждой и опережает в турнирной таблице «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» абсолютно по делу. Но, несмотря на осечки фаворитов, в верхней части турнирной таблицы по-прежнему все очень плотно, и любая ошибка многое может изменить. К тому же на этой неделе командам РПЛ придется играть в Кубке России, а уже в ближайший уикенд начнутся встречи 11-го тура, где болельщиков ждет громкое противостояние «Спартак»—ЦСКА.

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