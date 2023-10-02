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«"Краснодар" все чаще называют реальным претендентом на чемпионство»

Владимир Осипов — о раскладе сил в РПЛ

10-й тур Российской премьер-лиги принес поклонникам футбола сразу несколько неожиданностей. Действующий чемпион страны «Зенит» уступил на выезде «Оренбургу» (1:3), а «Спартак» крупно проиграл в Самаре клубу «Крылья Советов» (0:4). «Динамо» потеряло очки в Грозном, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1). Лидирует в турнирной таблице чемпионата по-прежнему «Краснодар». За развитием событий в матчах 10-го тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Футбольные эксперты, делая свои прогнозы, очень часто говорят о том, что золото обычно выигрывают те клубы, которые стабильно берут очки в матчах с командами ниже классом. В текущем сезоне РПЛ это пока делает только «Краснодар». Треть чемпионата позади, а южане ни разу не проиграли, пропустив всего три мяча и забив 16. В этот раз на выезде обыгран «Рубин» — 2:0. И «Краснодар» все чаще называют реальным претендентом на чемпионство.

Почему «Зенит» все дальше от первого места

Почему «Зенит» все дальше от первого места

Правда, многое может измениться во время долгой зимней паузы. А пока конкуренты команды Владимира Ивича ошибаются — «Зенит» уступил в Оренбурге (1:3). После матча бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин даже порадовался тому, что это произошло:

«В любом случае недоброжелатели "Зенита" бы обрадовались, если бы он победил "Оренбург", сказав, что эта команда никогда не борется. Если с этого ракурса подходить, то, может быть, и неплохо, что "Оренбург" первый раз обыграл "Зенит", по-моему, вообще в истории».

Дело в том, что в кулуарах «Оренбург» частенько называли фарм-клубом «Зенита», так как обе команды финансирует «Газпром». Не говоря уже о «странных» трансферах между клубами. Так что потеря «Зенитом» очков — точно неожиданность, только вот разговоров об отношениях команд от этого, скорее всего, меньше не станет. Возможно, даже наоборот. Ведь полностью избавиться от шлейфа историй, когда игрок стоимостью в €2-€3 млн приобретается «Зенитом» за несколько десятков тысяч рублей, сложно.

Но это дела минувших дней, а в этот раз все-таки будут говорить об игровых проблемах «Зенита», хотя поражение действующего чемпиона точно останется в тени того, что произошло со «Спартаком» в Самаре. Красно-белые горели (0:2) уже к 26-й минуте. Казалось, после такого начала гости должны проснуться, но нет. Под занавес встречи счет стал просто неприличным.

Как «Краснодар» опережает главного фаворита РПЛ

Как «Краснодар» опережает главного фаворита РПЛ

Похоже, теперь разговоры об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вспыхнут с новой силой. Что произошло с народной командой в Самаре пытался понять бывший игрок красно-белых Эдуард Мор:

«"Крылья" были легкие, бежали, были мотивированы. "Спартак" мне показался каким-то уставшим. Здесь вся команда сыграла явно ниже своих возможностей, и в первую очередь именно в движении, в агрессии, может быть, даже в желании».

«Крылья Советов» же взлетели высоко и сейчас закрепились на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера — "Краснодара" — всего на три очка. Результативность команды может впечатлить кого угодно — 25 мячей в 10 матчах. Но после финального свистка опытный наставник самарского клуба Игорь Осинькин говорил о том, что нужно удержать игроков от эйфории:

«Нам с тренерским штабом сейчас очень важно найти какие-то слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам нужно прибавлять, нам есть чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед».

Вперед «Самара» смотрит с надеждой и опережает в турнирной таблице «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» абсолютно по делу. Но, несмотря на осечки фаворитов, в верхней части турнирной таблицы по-прежнему все очень плотно, и любая ошибка многое может изменить. К тому же на этой неделе командам РПЛ придется играть в Кубке России, а уже в ближайший уикенд начнутся встречи 11-го тура, где болельщиков ждет громкое противостояние «Спартак»—ЦСКА.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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