Власти Таиланда могут продлить безвиз для россиян с 30 до 90 дней

МИД Таиланда рассматривает вопрос о увеличении срока безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Должно быть решение. Мы задавали этот вопрос нашим коллегам из МИД Таиланда. Они подтвердили, что есть такая идея. Пока она не воплотилась в реальное решение. Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30»,— сообщил российский посол в Таиланде.

По итогам 2022 года российский турпоток в Таиланд вырос в 14 раз. По последним данным, с января 2023 года Таиланд принял 977 тыс. российских туристов.

На туристическую отрасль в Таиланде приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в нынешнем году в Таиланде отдохнет 28 млн иностранных туристов. В начале сентября правительство Таиланда одобрило отмену виз для туристов из Китая и Казахстана, приезжающих в страну на срок до 30 дней.

Почему россияне выбирают Таиланд и Филиппины — в материале «Туристы полетели на азиатские курорты».

Анастасия Ларина