Глава Северной Осетии гарантировал Путину развитие Беслана

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии—Алании Сергеем Меняйло. Они обсудили промышленное производство, экономическое и социальное развитие республики. В частности, господин Меняйло пообещал президенту, что в 2024 году все мероприятия по программе социально-экономического развития Беслана будут выполнены.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин с Сергеем Меняйло

Фото: пресс-служба президента РФ

«По Беслану финансирование полное по всем мероприятиям. Если в прошлый раз я докладывал, что не все мероприятия были обеспечены, то в этом году после все мероприятия обеспечены. В этом году мы заканчиваем 21 объект, в следующем году — 24 объекта, и по программе социально-экономического развития Беслана в следующем году все мероприятия будут выполнены»,— рассказал Сергей Меняйло (цитата по сайту Кремля).

Также глава Северной Осетии—Алании рассказал Владимиру Путину об оползневых проблемах в регионе. «20 лет назад была сделана экспертиза, но оползневые мероприятия немножко притихли. Сейчас мы заново эту экспертизу сделали, они активизировались. Село Малый Малгобек — там уже полсела нет, и дома, в которых сейчас люди живут, непригодны для жилья. То же самое — село Предгорное»,— уточнил он. По словам Сергея Меняйло, программа по расселению непригодных для жилья домов в Моздокском районе рассчитана на два года.

Говоря о развитии промышленности в республике, господин Меняйло отметил, что за семь месяцев по отношению к прошлому году индекс промышленного производства в республике вырос на 10%, до 110%. «А валовой региональный продукт 100%?» — спросил Владимир Путин. «Да, объективно»,— ответил Сергей Меняйло.

«Мы восстановили медный завод, который сейчас востребован, на оборонно-промышленный комплекс и на электронику идет чистая медь, вакуумная сварка. Заново отстроен завод по производству всех видов кормов — это 250 тыс. тонн в год, если он выйдет на полную мощность»,— отметил глава республики.

Всего, по словам господина Меняйло, объем отгруженной промышленной продукции вырос более чем на 40% относительно аналогичного периода 2022-го. Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5%, консолидированный бюджет региона — на 12,3%.