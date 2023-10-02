Прокуратура проводит проверку после падения школьников из окна в Ульяновске

Прокуратура Заволжского района Ульяновска в связи с госпитализацией нескольких детей, травмированных вследствие инцидента в школе № 64 при срабатывании пожарной сигнализации, организовала проверку исполнения законодательства об образовании. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел в школе №64 на Новосондецком бульваре в Заволжском районе Ульяновска. После возникшей паники часть учеников решили выпрыгнуть из окна третьего этажа. По предварительной информации, двое детей госпитализированы.

Андрей Сазонов