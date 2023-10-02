В Ульяновске школьники получили травмы после сработавшей сигнализации

В Ульяновске несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы после сработавшей сигнализации. По данным соцсетей, в образовательном учреждении кто-то из учеников крикнул о «теракте».

Инцидент произошел в школе №64 на Новосондецком бульваре в Заволжском районе Ульяновска. После возникшей паники часть учеников решили выпрыгнуть из окна третьего этажа. По предварительной информации, двое детей госпитализированы.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.

Евгений Чернов