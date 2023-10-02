В Тюмени во время пожара в нежилом доме погибла женщина

В воскресенье, 1 октября, в нежилом строении по улице Тимофея Чаркова в Тюмени произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, во время тушения найдено тело женщины.

По данным МЧС, когда на место возгорания прибыли пожарные, пламя наблюдалось внутри здания. Во время тушения пожара был также обнаружен мужчина, которого госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пламя ликвидировали 16 человек личного состава и пять единиц техники. Сейчас устанавливается причина пожара.

Напомним, в Тобольске вечером 1 октября произошел взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Ремезова, 3А. Впоследствии начался пожар, площадь которого достигала 800 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать около 01:00 ночи. В результате инцидента в больницу доставили трех человек. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Полина Хабарова

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