В комздраве Ленобласти сообщили о дефиците вакцин от кори

К 1 октября в медицинских учреждениях Ленинградской области нет вакцин от кори. Последнее поступление было в феврале 2023 года, пишет 47news со ссылкой на комитете по здравоохранению региона.

В комздраве пояснили, что ожидают поставку препаратов в октябре и все дети в регионе обязательно будут привиты по мере поступления вакцины.

Вакцины в регион поставляет Минздрав РФ. В настоящее время запрета на посещения детских учреждений без вакцинации против кори нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге проходит прививочная кампании от гриппа. До ее окончания планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города. В частности, планируется привить 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин, а также 2 млн 728 тысяч взрослого населения.

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