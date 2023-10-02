В Новой Ляле простились с военным, погибшим в зоне спецоперации

В Новой Ляле (Свердловская область) простились с военнослужащим Иваном Щербаковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко.

Напомним, 18 сентября в Новой Ляле простились двумя братьями Ильей и Андреем Зориными, которые погибли на СВО в один день. На спецоперации старший брат служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет, младший был старшим разведчиком парашютно-десантного батальона, сообщает издание со ссылкой на родных.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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