На Урале простились с двумя братьями, погибшими в один день на спецоперации

В Новой Ляле (Свердловская область) простились с двумя братьями Ильей и Андреем Зориными, которые в один день погибли на специальной военной операции (СВО). Как сообщил глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко, прощание состоялось 18 сентября .

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Андрею Зорину было 36 лет, а его брату Илье — 34. По данным портала Е1, у мужчин осталась пожилая мать и жены. По словам родных погибших, Андрей Зорин раньше работал электриком на целлюлозно-бумажном комбинате. Илья Зорин жил в Сосьвинском районе и работал на лесозаготовке. Во время крупного пожара в Сосьве, который уничтожил часть населенного пункта, он помогал его тушить.

На спецоперации старший брат служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет, младший был старшим разведчиком парашютно-десантного батальона, сообщает издание со ссылкой на родных. Оба погибли 6 сентября, их похоронили рядом на городском кладбище в Новой Ляле.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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