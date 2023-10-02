Власти Грузии обвинили трех граждан Сербии в проведении тренингов по организации беспорядков

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии утверждает, что трое граждан Сербии в конце сентября проводили в Грузии тренинги для молодежи для свержения власти насильственным путем. Все трое якобы состоят в организации «Канвас».

По данным СГБ, Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в страну 25 сентября по приглашению программы Агентства по международному развитию (USAID) в Грузии. С 26 по 29 сентября они организовали тренинги в одной из гостиниц Тбилиси. В них участвовали неправительственные организации (НПО) и гражданские активисты, группа которых «должна была сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем», уверяет СГБ.

«Истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с той молодежью и влиятельными НПО, которые должны стать ядром запланированных в Грузии в октябре-декабре деструктивных и противозаконных действий»,— сказано заявлении СГБ (цитата по ТАСС).

По версии СГБ, проведенные конференции были профинансированы USAID. Граждане Сербии, представляющие организацию «Канвас» в Грузии, были допрошены службой 29 сентября. 30 сентября они улетели из Грузии в Болгарию.

В прошлом месяце СГБ заявила, что группа лиц планирует в октябре—декабре дестабилизировать ситуацию в Грузии и организовать беспорядки для свержения власти насильственным путем. Служба называла организаторами заговора бывшего главу МВД Грузии Вано Мерабишвили, замдиректора военной контрразведки Украины Гию Лордкипанидзе, бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира воюющего на Украине «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

Подробности — в материале «Ъ» «Грузинский заговор с украинским акцентом».

Лаура Кеффер