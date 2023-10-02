Отменен приговор экс-доцента воронежского института ФСИН за взятки

Воронежский облсуд отменил приговор бывшему доценту кафедры организации режима охраны и конвоирования местного института ФСИН Марии Лопиной, которая получила три с половиной года колонии общего режима за взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как следует из материалов суда, дело передали на новое рассмотрение.

В начале этого года Коминтерновский райсуд Воронежа признал Марию Лопину виновной в получении денег от студентов за подготовку для них выпускных квалификационных работ и их допуска к защите. Следствие считало, что в 2018 году шесть человек передали ей по 25 тыс. руб. Женщина признавала вину частично, утверждая, что получала деньги на законных основаниях. Во время расследования уголовного дела она находилась под домашним арестом, после приговора ее взяли под стражу.

Согласно картотеке дел, приговор отменен в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

Сергей Толмачев

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