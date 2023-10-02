Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 20%

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 31,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 20% меньше, чем неделей ранее, а также на 3,6% ниже среднего многолетнего уровня.

По данным ведомства, в 1,5 раза и более заболеваемость превышает среднеобластной уровень в Невьянском, Арамильском, Сысертском городских округах, а также в Сухом Логе и Богдановиче. В Екатеринбурге за неделю заболели 14,6 тыс. человек, что ниже уровня прошлой недели на 21,4% и среднего многолетнего уровня на 2,3%.

Напомним, с 18 по 24 сентября зарегистрировано свыше 39,2 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями — показатели превысили среднемноголетнее значение на 4%.

Полина Хабарова

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