В петербургском Театре имени Ленсовета завершилась реставрация

В петербургском государственном Театре имени Ленсовета, который в текущем году отметит 90-летие, завершились реставрационные работы, сообщили 2 октября в комитете по культуре.

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Реставрировать фасад и интерьеры учреждения начали в октябре 2022 года. При этом изначально работы планировали завершить только к маю 2024-го.

«Подрядная организация привела в порядок не только фасад здания, но и внутренние исторические интерьеры. Теперь театр буквально сияет», — говорится в сообщении ведомства.

Здание на Владимирском проспекте, в котором сейчас располагается Театра имени Ленсовета, было построено по заказу семьи Корсаковых в 1828 году, является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сын директора Театра имени Ленсовета купил недвижимость обанкротившейся компании.

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