Участники похищения девушки в Тамбовской области задержаны и заключены под стражу

Ленинский райсуд Тамбова по ходатайству следствия заключил под стражу Ало и Оганесса Шамоянов, которым вменяется участие в похищении (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) 18-летней девушки в конце прошлого года. Это следует из материалов суда.

Расследованием похищения занимается управление Следственного комитета России по Тамбовской области. По версии следствия, днем 18 ноября прошлого года года Оганесс Шамоян и его сыновья Ало и Амик ворвались в квартиру, где проживали их знакомые. Применяя физическую силу, они схватили 18-летнюю девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.

Амик Шамоян после совершенного преступления самостоятельно явился в отдел полиции города Балахна Нижегородской области, где сообщил о преступлении. Амик Шамоян настаивал на том, что не намерен причинять вред потерпевшей, поскольку любит ее, а само преступление совершил в рамках национального езидского обычая, вреда ей не причинял и не намерен причинять впредь. Его, впрочем, заключили под стражу, а остальные фигуранты дела скрылись. Их задержали только во второй половине января.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах говорят, что фигуранты дела не являются родственниками известного предпринимателя Джамала Шамояна. Он сейчас обжалует приговор за хищение бюджетных средств.

Подробнее о суде над Джамалом Шамояном читайте в материале «Ъ» «Беглецу добавили заочно».

Сергей Толмачев

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