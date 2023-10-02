Объединенная вагонная компания сменила гендиректора

Совет директоров Объединенной вагонной компании (ОВК) принял отставку Дмитрия Олюнина с поста гендиректора. На должность был назначен Сергей Лимаренко, сообщается на сайте корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Основными задачами нового генерального директора станут дальнейшее развитие производственного направления и совместная с "Трастом" подготовка сделки по продаже компании»,— заявил президент-председатель правления банка «Траст», председатель совета директоров ОВК Александр Соколов.

Господин Олюнин возглавил ОВК в ноябре 2022 года. Сергей Лимаренко работает в ОВК с 2021 года, до этого он был директором по экономике в «ТрансКонтейнере».

ОВК — крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают в том числе Тихвинский вагоностроительный завод и машиностроительное предприятие «ТихвинХимМаш». В числе крупнейший акционеров — банк «Траст» (ему принадлежит 27,76%).

Лаура Кеффер