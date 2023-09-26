Кировский завод начал поставку тракторов в Африку
ГК «Кировский завод» поставила первые в 2023 году экземпляры своей техники в Эфиопию и ЮАР. Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Серебрякова сообщили «Ведомости Северо-Запад».
Как пишет издание, господин Серебряков не уточнил количество поставленных тракторов, отметив, что пока речь идет о нескольких единицах.
В Эфиопию компания поставила тракторы для сельскохозяйственных работ, в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) начался экспорт строительно-дорожной техники.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за санкционного давления АО «Петербургский тракторный завод» (входит в ГК «Кировский завод») прекратил поставлять технику на европейские рынки, однако планирует экспортировать ее в Иран и Африку.
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