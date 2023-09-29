В Екатеринбурге погиб рабочий, упав с высоты 15 этажа

На строящемся объекте на улице Азина днем в пятницу, 29 сентября, в Екатеринбурге погиб рабочий, упав с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-группе городского УМВД, погибшему было 27 лет, он был иностранцем. По данным портала E1.ru, мужчина упал с высоты 15-го этажа на стройке ЖК «Екатерининский парк», который строит компания «TEN девелопмент».

Для установления обстоятельств произошедшего на место выехал следователь, он проведет комплекс проверочных мероприятий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в августе на стройке хладотерминала «Восток» рабочий также упал с высокого здания и погиб. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Полина Хабарова

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