В Приморье депутат лишился мандата из-за присвоения почетного звания его отцу

Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Арсена Оганисяна досрочно прекращены из-за нарушения им требований законодательства о противодействии коррупции, сообщила сегодня, 2 октября, прокуратура Приморского края.

В апреле текущего года депутаты дальнереченской думы присвоили звание почетного жителя городского округа местному предпринимателю Геворгу Оганисяну. Между тем его сын, единоросс Арсен Оганисян, являлся депутатом гордумы. «Несмотря на наличие личной заинтересованности, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а в нарушение антикоррупционного законодательства продолжило участие в голосовании по обозначенному в повестке вопросу»,— информирует надзорное ведомство.

На основании информации прокуратуры губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал от депутатов думы Дальнереченского горокруга принять решение о досрочном прекращении полномочий господина Оганисяна, но представительный орган решил ограничиться предупреждением. Только после протеста прокуратуры депутат был лишен мандата, а решение думы о присвоении почетного звания его родственнику — отменено.

Почетный житель Дальнереченского городского округа имеет право на внеочередной прием руководителями и должностными лицами органов местного самоуправления, а также руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Также он может участвовать в рассмотрении местной думой вопросов общественного значения с правом совещательного голоса.

Алексей Чернышев, Владивосток