Девелопер «Самолет» построит жилой комплекс в Екатеринбурге

Девелоперская группа «Самолет» сообщила, что построит жилой комплекс площадью 31 тыс. кв. м. в Екатеринбурге. Также девелопер расселит семь домов аварийного фонда города с общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

«Компания выиграла конкурс на застройку участка в Екатеринбурге в рамках договора КРТ. На территории 1,8 га будет построено более 31 тыс. кв. м жилья»,— сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Жилой комплекс будет расположен на улице Летчиков. В трех домах по 13–33 этажа запроектировано 739 квартир. Строительство планируется начать осенью 2024 года, а завершить через четыре года.

Большинство объектов девелопера «Самолет» расположены в Москве и Московской области. Также география деятельности группы включает Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Тюмень. В июне сообщалось о планах «Самолета» построить объекты в Пермском крае.

Лусине Баласян